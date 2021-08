Groningse wijkagent op de fiets vertrokken richting Terschelling

nieuws

Wijkagent Jacob Kobes is klaar om te vertrekken. Foto: twitter.com/POL_Paddepoel

Wijkagent Jacob Kobes is zondagochtend vertrokken naar Terschelling om op het Waddeneiland zijn collega’s voor een aantal te dagen te helpen. De rit naar Harlingen wordt echter niet afgelegd in de auto maar op de fiets.

Kobes vertrok rond 10.00 uur vanaf het politiebureau aan de Korreweg. Op een politiefiets en in uniform peddelt hij naar Harlingen om daar later op de dag de veerboot naar Terschelling te nemen. “Jacob is een echte fietsfanaat dus voor hem geen autoritje naar de Friese havenstad”, schreef de politie vorige week op Facebook. De route van 97 kilometer loopt via Kollum, Buitenpost, Hurdegaryp, Leeuwarden en Franeker.

Vanaf maandag gaat de wijkagent drie nachtdiensten draaien. Dat dit gebeurt is niet bijzonder. Omdat het in de zomerperiode druk is op de Waddeneilanden krijgen de agenten op de eilanden wel vaker ondersteuning van collega’s van de vaste wal.