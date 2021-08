Groningse studenten fietsen van Auschwitz Birkenau naar Westerbork: “Erg indrukwekkend”

nieuws

Foto: Michel Zacharz AKA Grippenn[1] - Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1083901

Zo’n tien Groningse studenten fietsen deze dagen van Auschwitz Birkenau in Polen naar Westerbork. De fietstocht maakt onderdeel uit van 75 jaar Vrede en Vrijheid.

“Wij hoorden vorig jaar van dit initiatief”, vertellen Dagmar en Fleur, die beide in Groningen studeren. “We hebben ons aangemeld omdat we echte fietsliefhebbers zijn. Daarnaast kom je met deze tocht op plekken waar je normaal niet snel zou komen. Polen is bijvoorbeeld niet een land waar ik snel naar toe zou gaan.”

Indrukwekkend

Aan de fietstocht doen ongeveer vijftig studenten mee. Daarnaast is er ook begeleiding en ondersteunende crew meegereisd. “Ik denk dat er ongeveer tien deelnemers uit Groningen komen. De fietstocht is een combinatie van etappes afleggen en bezoeken brengen aan historische plekken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Eergisteren zijn we begonnen met een bezoek brengen aan Auschwitz en de plek van het verwoeste Monowitz. We vonden dat beide best wel zwaar. De verhalen, de beelden, dat maakte erg veel indruk. Gisteren hebben we ook een bezoek gebracht aan Auschwitz. Ook dat was indrukwekkend, maar het fijne was dat we daarna de eerste etappe konden fietsen, waardoor je alle informatie wat beter een plekje kon geven.” Het bezoek aan Auschwitz werd afgesloten met het leggen van een roos bij een treinwagon op het rangeerterrein.

Auschwitz

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was concentratiekamp Auschwitz het grootste kamp dat nazi-Duitsland in gebruik had. Het complex bestond uit verschillende kampen waaronder een Stammlager, een werkkamp en een Vernichtungslager, een vernietigingskamp. Tijdens de oorlog werden er 1,3 miljoen mensen, voornamelijk Joden, Roma en Sinti, naar Auschwitz gedeporteerd. Van hen zijn er ongeveer 1,1 miljoen mensen om het leven gebracht.

Etappe

De tocht die de studenten afleggen is 1.320 kilometer lang waarvan er 850 kilometer op de fiets worden afgelegd, verdeeld over negen etappes. De aftrap bij Birkenau werd verricht door de directeur van het Staatsmuseum Auschwitz en de Nederlandse Honorair Consul in Krakow. “We hebben net de tweede etappe voltooid”, vullen Fleur en Dagmar aan terwijl op de achtergrond een Poolse ambulance met loeiende sirenes voorbij rijdt. “De tweede etappe startte in Opole en eindigde in Swidnica.” De komende dagen rijdt men via Dresden, Wolfsburg en Bremen naar Westerbork.

Corona

Het evenement had eigenlijk vorig jaar al plaats zullen vinden maar werd vanwege corona twee keer uitgesteld. “Dat probleem hadden wij gelukkig niet. Wij hoorden vorig jaar van dit initiatief en hebben ons aangesloten. Maar van andere mensen horen we inderdaad dat ze een aantal keren teleurgesteld zijn dat het niet door kon gaan.”

Meer informatie over het bijzondere project is te vinden op deze website. Vlogs en foto’s van de reis zijn te vinden op de Facebook– en Instagram-pagina.