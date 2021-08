Groningse kat Kees na een maand teruggevonden in Gelderland

Ruim een maand geleden liep Kees, de kat van de familie Emmelkamp, weg van huis. Kees leeft vooral binnen, maar glipte op een dag toch naar buiten waarna hij verdween.

De bedroefde familie had de zoektocht in en rondom de Herewegbuurt ingezet, maar Kees was nergens te bekennen. “Eerlijk gezegd begonnen we er al rekening mee te houden dat hij misschien niet meer terugkwam” vertelt baasje Frits.

Maar, tijdens een vakantie op de camping kreeg de familie een week geleden geweldig nieuws. “Kees is gevonden!” vertelde de dolblije Cas aan zijn moeder. Kees was dus terecht, maar niet op de plek waar ze verwachtte. De avontuurlijke kat was 180 kilometer zuidwaarts gereisd en werd gevonden in het Gelderse Wolfheze. Omdat Kees erg mager was, werd hij ondergebracht in een opvang in Ede om aan te sterken.

Nu is Kees weer thuis bij de dolblije familie. Toch blijft de vraag hoe Kees in Gelderland terecht is gekomen onbeantwoord. Frits heeft wel een theorie. Kees verdween in de week dat een schildersbedrijf uit Ede, wat dicht bij Wolfheze ligt, aan het werk was in de straat. Er is dus een grote kans dat Kees per ongeluk met het schildersbedrijf is meegereisd naar Gelderland.

Al met al: Kees is terecht en blijft voorlopig even veilig binnen.