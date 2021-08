Groningse harddraverijvereniging gaat drie minitrotter-wedstrijden sponsoren

nieuws

Foto: Geert Koops

Paardenwedstrijden op de Drafbaan in het Stadspark behoren tot de verleden tijd. Toch gaat de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen nog drie wedstrijden sponsoren.

“Deze wedstrijden worden later dit jaar gehouden op Duindigt, Wolvega en Alkmaar”, vertelt Kees de Bock van de KHRV. “Het gaat om zogeheten minitrotter-wedstrijden. Dit zijn ponyraces voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Bij deze wedstrijd zitten kinderen op een sulky achter de pony. En dat is ontzettend leuk om te zien. Wij hebben op de laatste koersdag op 1 augustus ook een minitrotter-wedstrijd gehouden. De jonge deelnemers vinden het prachtig, en ook het publiek vindt het super leuk om te zien. Je ziet de kinderen echt genieten.”

Crowdfundingsactie

Het geld om de wedstrijden te sponsoren komt uit de kas de van de Groningse vereniging. “We hebben nog niet zo heel lang geleden een crowdfundingsactie gehouden. Daar is toen flink op gereageerd. Tegen de mensen hebben we altijd gezegd dat het geld dat gegeven wordt allemaal in drafsport gestoken wordt. Dit sponsorgeld, waarmee we deze wedstrijden mogelijk maken, komt dus uit die gelden.”

“Vele pikeurs zijn ooit begonnen met ponykoersen”

Volgens De Bock zijn de minitrotter-wedstrijden niet zo maar wedstrijden. “Vele huidige pikeurs, en we hebben er een aantal van wereldklasse, zijn ooit met de ponykoersen begonnen. Laten we dus hopen dat een oude drafsportvereniging als de KHRV, die gedwongen wordt om te stoppen, nog in staat blijkt om de sport elders nieuw leven in te blazen. Dat is toch geweldig?”

Een impressie van een minitrotter-wedstrijd is hieronder te zien: