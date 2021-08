Groningse basketballer Jordy Kuiper keert terug naar Spanje

sport

Basketballer Jordy Kuiper heeft een nieuwe stap gemaakt in zijn carrière. De 26 jarige Groninger gaat in Spanje spelen voor Real Valladolid.

Real Valladolid komt uit in de LEB Oro, het tweede niveau van Spanje. Het had kunnen promoveren naar de Liga ACB (hoogste Spaanse divisie), maar het voldeed niet aan de eisen. De twee meter zes lange forward speelde al eerder in Spanje, toen voor Cáceres. Die ploeg komt ook uit in de LEB Oro.

Kuiper laat weten: “Mooie organisatie en super blij om deel uit te maken van een club die ook echt mee kan doen om de prijzen.” Kuiper tekent een contract voor één jaar.

Afgelopen jaar speelde Kuiper in Frankrijk voor CEP Lorient, maar keerde eerder dan gepland terug naar Nederland, omdat hij niet kon aarden.