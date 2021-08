Gronings Ontzet gevierd met ‘bescheiden programma’; wandelen, vissen en ‘Bommen Berend Festival’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Gronings Ontzet wordt op 28 augustus gevierd met een ‘bescheiden’ programma. De KVV maakte het voorlopige programma voor de viering en herdenking van het Ontzet van Groningen donderdagmiddag bekend. Nadat eerder dit jaar al bekend werd dat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken weer een streep moest zetten door het vuurwerk, de paardenkeuring, het Peerdespul en het openluchtconcert van het Noord Nederlands Orkest, lijkt ook de kermis dit jaar aan Groningen voorbij te gaan.

Tradities

Op 28 augustus worden, zoals gebruikelijk, om 09.00 uur de klokken van de Martinitoren door het Groninger Klokkenluiders Gilde geluid, met aansluitend een carillonconcert door de stadsbeiaardier.

Voor sponsoren, leden en vrienden van Volksvermaken gaat tussen 17.30 en 20.00 uur, met inachtneming van de dan geldende Corona-maatregelen, de Groote Maaltijd op het buitenterras voor restaurant Het Weeva aan het Zuiderdiep door.

Het traditionele 28 Augustus-concert van het Noord Nederlands Orkest is evenals vorig jaar in De Oosterpoort. Over de aantallen toehoorders en de voorwaarden tot toegang hoopt Volksvermaken binnenkort meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Viswedstrijden

’s Ochtends en ’s middags zijn er viswedstrijden voor kinderen en volwassenen. Maximaal veertig kinderen vanaf 8 jaar kunnen tussen 10.00 en 12.000 uur hun hengel uitgooien in de vijvers langs de Hora Siccamasingel. De oudere vissers, maximaal 40, gaan naar Onderdendam om tussen 14.00 en 16.00 uur de hengel uit te werpen in het Boterdiep.

Wandelingen

Voor gezinnen met kinderen volgt er ’s middags de ‘Bommen Berend Wandeling’ tussen 12.00 en 15.00 uur. De route van deze wandeling van 4 kilometer biedt volgens de KVV een aantal ‘aantrekkelijke en leerzame momenten’. In de avond (20.00 tot 23.00 uur) is voor jongeren een wandeling van 5 kilometer uitgezet langs o.a. Groninger bierbrouwerijen.

De Rabenhauptwandeling, een route over verschillende afstanden in de binnenstad van Groningen langs voor Groningen historische plekken is via een app te downloaden met code BB2021. Deze wandeling kan starten vanaf elke gewenste locatie en is beschikbaar van 21 augustus tot en met 4 september.

Bommen Berend Festival

Van 17.00 tot 24.00 uur is in het Forum Groningen een muzikale ontmoeting met verschillende Groninger bands en ‘spoken word’-artiesten, het Bommen Berend Festival. De toegang is gratis, maar reserveren via de website van Volksvermaken is verplicht en noodzakelijk voor toegang.

Digitaal programma

Daarnaast biedt Volksvermaken, via haar website, een tweetal virtuele attracties gratis aan waarvoor inschrijving nodig is. Zo kunnen liefhebbers meedoen aan de Bommen Berend Pub Quiz op de 27ste en aan de Ontzettende Bingo op de 28ste.

Geen duidelijkheid over kermis

Volksvermaken probeert in overleg met de autoriteiten en exploitanten nog iets van een kermis op de Grote Markt aan te kunnen bieden. “Dat hangt af van de gemeente, maar ook wat de kermisondernemers willen. Het moet allemaal veilig kunnen en daar hopen we snel duidelijkheid over te krijgen”, zo stelde KVV-voorzitter Harrie van Ham eerder deze week al in een interview.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden is te vinden op de website van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken.