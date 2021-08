Groningers fietsten achttien procent minder tijdens eerste ‘coronajaar’

nieuws

Inwoners van de provincie Groningen fietsten in 2020 zo’n achttien procent minder dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit CBS-cijfers, die door brancheorganisatie BOVAG werden geanalyseerd.

Groningers fietsen gemiddeld iets meer dan duizend kilometer per persoon in 2020. Iets meer dan een kwart van deze kilometers werd ‘recreatief’ afgelegd.

De inwoners van de provincie fietsen bovengemiddeld veel, ten opzichte van de gemiddelde Nederlander (gemiddeld 966 kilometer). Het aantal recreatieve kilometers die Groningers aflegden lag ook iets hoger dan het landelijk gemiddelde (286 kilometer voor de gemiddelde Groninger, 254 voor een gemiddelde Nederlander).

Het totale fietsgebruik in Nederland nam in 2020 met 13 procent af, in vergelijking met 2019. De woon-werkkilometers namen af met een derde. Ook werd er nog eens bijna 40 procent minder naar school en opvang werd gefietst.