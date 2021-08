Groningens Ontzet krijgt toch een kermis: “Attracties op de Ossenmarkt”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Groningens Ontzet krijgt toch een kermis. In het weekend van 28 augustus worden er verschillende attracties geplaatst op de Ossenmarkt.

Normaal wordt de kermis op de Grote Markt opgebouwd maar afgelopen week werd duidelijk dat dit vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was. “Juist omdat er in deze tijd weinig activiteiten doorgang kunnen vinden hebben we in overleg met de gemeente Groningen gekeken hoe we deze activiteit binnen de geldende beperkingen wel mogelijk kunnen maken voor de inwoners”, laat Harrie van Ham van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken weten. “De Ossenmarkt is een kermislocatie en met enkele aanvullende maatregelen is deze plek geschikt om de kermis te laten plaatsvinden en daarbij te voldoen aan de coronaregels.”

Attracties

Welke attracties op de kermis komen te staan is nog onduidelijk. “Achter de schermen wordt nu druk gewerkt om hier invulling aan te geven. Een kermisorganisator is bezig om attracties te strikken. De kermis zal er wel anders uit gaan zien dan mensen gewend zijn van de Groningens Ontzet-kermis. De Ossenmarkt heeft een beperkte oppervlakte. Daarnaast sta je op de Ossenmarkt op het dak van een parkeergarage, en daar gelden ook weer regels voor.” Op de vraag of de kermis vergeleken kan worden met een nostalgische kermis die in mei op de Ossenmarkt verrijst zegt Van Ham: “Nee. Het wordt een kermis met attracties die een afspiegeling vormen van de samenleving. Voor iedereen zal er wat wils zijn.”

De kermis opent op maandag 23 augustus en blijft staan tot zondag 29 augustus. De opbouw start op zondag 22 augustus.