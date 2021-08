Groningen viert Groningens Ontzet

nieuws

Groningen viert zaterdag het Groningens Ontzet. Door de coronamaatregelen heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken het programma flink aan moeten passen.

Zo is er zaterdag geen traditionele paardenkeuring, is er geen kermis en is er ook geen Bommen Berend Vuurwerk. Wel zijn er verschillende andere onderdelen. Zo is er een Groningens Ontzet Wandeling. Dit is een wandeling van vier of vijf kilometer die langs verschillende horecazaken of kroegen in de binnenstad voert. In Forum Groningen vindt zaterdag het Bommen Berend Festival plaats met miniconcerten van onder andere Julia Zahra, Michael Prins en Yvi. Ook in de binnenstad is er muziek. Tussen 10.00 en 18.00 uur trekken diverse dweilorkesten voor de stad.

Geschiedenis

Mensen die iets willen leren over de historie van het Groningens Ontzet kunnen de Rabenhauptwandeling lopen. Er zijn afstanden van 2.5, 5, 7.5 en 10 kilometer die langs plekken voeren die iets vertellen over de geschiedenis van Groningen. Mensen die geen zin hebben om te lopen, maar wel iets willen leren over de geschiedenis kunnen terecht bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daar staat stadsarcheoloog Gert Kortekaas klaar om iets te vertellen over de Bommen Berendbom. In de avond vindt in de Oosterpoort het NNO 28 Augustus concert plaats en de Ontzettende Bingo.

Groningens Ontzet

Op 28 augustus viert Groningen dat het de belegering van de Duitse bisschop van Münster heeft doorstaan. Het volledige programma vind je op deze website.