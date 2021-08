Groningen terug naar ‘oranje’ op coronakaart EU

nieuws

Bron afbeelding: ECDC

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (met de Engelse afkorting ECDC) heeft de provincie Groningen vanaf donderdag de kleurcode ‘oranje’ gegeven op haar coronakaart.

Het ECDC, de Europese variant van het RIVM, evalueert iedere donderdag het risiconiveau voor regio’s in Europa. De kleurcode betekent dat in Groningen meer dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld in de afgelopen twee weken. Ook is meer dan 4 procent van de tests positief. Naast Groningen hebben ook de provincies Drenthe, Friesland en Zeeland de kleurcode oranje gekregen.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. De nieuwe kleurcode betekent hoogstwaarschijnlijk dat landen die regio’s apart bekijken op gevaar, minder reisrestricties gaan opleggen aan mensen die van en naar Groningen reizen. Nederland als geheel kleurt echter nog steeds rood op de EU-coronakaart. Dat betekent dat de meeste landen de reisrestricties die al gelden voor reizigers uit Nederland zullen handhaven.