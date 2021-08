Groningen telt steeds meer laadpunten, maar het zijn er nog te weinig

nieuws

Foto: Grunneger Power

Begin dit jaar telde de gemeente Groningen 3,1 publieke laadpunten per duizend huishoudens; een forse toename vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt Independer op basis van onder meer de RDW.

De stad Groningen telde begin dit jaar 427 laadpunten. De provincie telt 1,9 laadpunten per duizend huishoudens. Dat is 79 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks de flinke stijging neemt de druk op laadpalen toe, doordat het aantal elektrische auto’s sneller groeit dan het aantal laadpunten. Zo was begin dit jaar gemiddeld één laadpunt per 4,6 elektrische auto’s, terwijl deze twee jaar eerder nog gedeeld werd door 2,2 auto’s.

Door deze scheefgroei wordt het voor eigenaren steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpunten te vinden, aldus Independer. Elektrische auto’s zijn dan ook flink in trek: begin 2019 reden er in ons land 45 duizend van rond, maar dat waren er begin dit jaar al ruim 182 duizend.