Groningen Swim Challenge heeft al bijna 180.000 euro opgehaald

Voor de editie van de Groningen Swim Challenge van dit jaar is al bijna 180.000 euro opgehaald. Dat laat de organisatie dinsdagavond weten.

De zevende editie van de Swim Challenge vindt aanstaande zaterdag plaats. Ruim 230 zwemmers en 27 zwemteams springen het Reitdiep en de Diepenring in om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek gedaan worden naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker.

“Met iedere euro is al meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk”

Vorige week vond de laatste swimclinic plaats. Carolien Fleurke van de organisatie liet toen al weten dat er door deelnemers veel geld was opgehaald. “En wat mensen allemaal wel niet doen om geld in te zamelen. Er worden koeken en taarten verkocht, er worden pubquizes georganiseerd. Er zijn carwashes. Er zijn zoveel initiatieven”, liet toen Fleurke weten. Met het reeds opgehaalde geldbedrag is men blij, maar tegelijkertijd laat de organisatie weten er nog niet te zijn. “Want met iedere euro is al meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk.”

Groningen Swim Challenge

De zwemteams starten aanstaande zaterdag om 05.30 uur in Zoutkamp aan hun 35 kilometer. Twaalf uur later worden zij verwacht in Groningen. In de Diepenring wordt voor ruim honderd zwemmers een Cityswim georganiseerd. Deze zwemmers zwemmen een afstand van 1.600m. Zij starten in de Westerhaven en finishen in de Oosterhaven.

