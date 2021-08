Groningen Swim Challenge haalt 217.500 euro op: “Dit bedrag is boven verwachting, super!”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De Groningen Swim Challenge heeft zaterdag 217.500 euro opgebracht. De organisatie laat weten erg tevreden te zijn.

“Zo’n hoog bedrag hadden we niet verwacht”, zegt Carolien Fleurke van de organisatie. “Het is boven verwachting. Hoewel het er wel een beetje aan zat te komen. Vanaf het begin loopt het al storm. Deelnemers hebben ontzettend hun best gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen.” Maar de animo kwam ook op andere manieren tot zijn recht. Heel veel mensen wilden namelijk deelnemen. “In de voorbereiding hebben we verschillende clinics gehouden en die zaten al heel snel vol. En ook voor vandaag zelf hadden we meer aanmeldingen dan we konden herbergen. We hebben echt ‘nee’ moeten verkopen.”

“Volgend jaar driehonderd deelnemers?”

Dat niet iedereen deel kon nemen is vanwege de coronamaatregelen. “Er zijn nog altijd hele duidelijke regels waar we ons aan moeten houden. We konden dit jaar niet onbeperkt mensen toelaten. Maar hopelijk is er volgend jaar wel meer mogelijk. Dit jaar hadden we honderd CitySwimmers. Het zou toch geweldig zijn als dat er volgend jaar driehonderd zijn? Dat zou een mooi doel zijn.”

Applaus

De Groningen Swim Challange bestond zaterdag uit twee onderdelen. Behalve de CitySwim werd er ook gezwommen van Zoutkamp naar Groningen. Deze deelnemers waren zaterdagochtend om 05.30 uur gestart. “Alles is goed verlopen. We hebben geen incidenten gehad en iedereen is goed en veilig over de finish gekomen.” Fleurke roemt het enthousiasme. “Al die mensen die langs de kant en op bruggen stonden te applaudisseren. Dat was zo geweldig. En dat deed ook echt iets met de deelnemers. Iedereen heeft zo zijn verhalen, en zulke situaties raken je dan.”

Belangrijk

Dat verhalen je raken merkt ook verslaggeefster Danja de Jonckheere. Bij de finish sprak zij met een meneer die deelgenomen had aan de CitySwim. “Mijn ouders zijn beide aan kanker overleden”, vertelt hij. “Dus ik vind het heel belangrijk om mij hier voor in te zetten. En de manier waarop. Dat je door de Diepen zwemt en dat je van alle kanten wordt aangemoedigd. Wat fantastisch.” Op de vraag welk bedrag de man heeft opgehaald zegt hij dat hij 785 euro heeft ingezameld.

“Doel kan niet vaak genoeg benadrukt worden”

Het geld gaat naar het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek gedaan worden naar het voorkomen, genezen en behandelen van kanker. Volgend jaar wordt er opnieuw een Groningen Swim Challenge gehouden. “En we hebben een doel”, vult Fleurke aan. “De Groningen Swim Challenge moet nog bekender worden. En belangrijker, iedereen moet weten waar we het voor doen. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden.”

Een fotoreportage vind je op deze pagina.