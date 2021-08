Groningen komende week waarschijnlijk naar oranje op Europese coronakaart

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Naar alle waarschijnlijkheid kleurt de provincie Groningen vanaf komende donderdag oranje op de Europese coronakaart. Op dit moment heeft de provincie nog de rode kleur.

Bij het opstellen van de kaart wordt er gekeken naar het aantal positieve testen in de voorgaande twee weken en er wordt gekeken naar het percentage positieve tests. Op dit moment kleuren alle twaalf provincies in ons land rood, het een na hoogste niveau. Echter, op basis van de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat Groningen komende week naar oranje gaat. Ook Friesland, Drenthe en Zeeland krijgen deze kleur. Utrecht en Gelderland kunnen ook oranje worden, maar in deze provincies is het afhankelijk van wat er de komende dagen gaat gebeuren. De overige provincies blijven op rood staan.

De provincie Flevoland is op dit moment de grootste coronabrandhaard van het land. Gemiddeld genomen daalt het aantal besmettingen in deze provincie, maar dit gaat niet zo snel als in andere provincies. De Europese coronakaart wordt opgesteld door het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. Op basis van de kleuren kunnen andere landen reisbeperkingen instellen, zoals bijvoorbeeld een quarantaineplicht of een inreisverbod.