Groningen kan geen ijzer met handen breken op NK kaatsen

Foto: Aise van Beets - omropfryslan.nl

Groningen heeft zaterdag geen ijzer met handen kunnen breken op het Nederlands Kampioenschap kaatsen. De beide teams, die door de Stadse kaatsvereniging waren afgevaardigd, sneuvelden in de eerste omloop.

Gastheer voor het NK was kaatsvereniging Klaine Izak in Vrouwenparochie. Groningen stond met twee teams op de lijst. Het eerste team, Boukje Houtsma, Hiske Zeinstra en Jeske de Boer namen het in de eerste omloop op tegen Huizum. Het werd 2-5 en 6-6 in het voordeel van de Huizummers. Het tweede team, Aletta van Popta, Fiera de Vries en Anne Monfils, moesten in de eerste omloop hun meerdere erkennen in Mantgum. Het werd 5-4 en 6-6.

Uiteindelijk wist Goutum het NK te winnen. Judith Wiering, Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra wisten in de finale te winnen van Mantgum. Huizum won de derde prijs.