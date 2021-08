Groningen gaat van ‘donkerrood’ naar ‘rood’ op coronakaart EU

nieuws

Bron: ECDC

De provincie Groningen is qua corona-risiconiveau één stapje gedaald op de Europese coronakaart. Dat blijkt uit de laatste update van het ECDC, de Europese variant van het RIVM.

Een week geleden kleurde vrijwel heel Nederland nog diep donkerrood op de coronakaart van Europa. Toen kleurden alleen de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland nog ‘rood’. Inmiddels is het aantal besmettingen landelijk voldoende gedaald om alle Nederlandse provincies als ‘rood’ aan te merken. De kleurcode betekent dat er in een provincie, in twee weken tijd, tussen de tweehonderd en vijfhonderd mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus per 100.000 inwoners.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. De nieuwe kleurcode betekent hoogstwaarschijnlijk dat landen die regio’s apart bekijken op gevaar, minder reisrestricties zullen opleggen aan mensen die van en naar Groningen reizen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een quarantaineplicht of zelfs een inreisverbod.