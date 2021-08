Groningen gaat komende week van donkerrood naar rood op Europese kaart

nieuws

Sneltest corona

De verwachting is dat de provincie Groningen vanaf komende donderdag niet langer donkerrood zal kleuren op de Europese coronakaart. De donkerrode kleur zal ingeruild worden voor een rode kleur.

Elke donderdag maakt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, ECDC, de coronakaart op. Daarbij wordt er gekeken naar het aantal positieve tests in de voorbije twee weken en er wordt gekeken naar het percentage positieve tests. In de kaart van afgelopen donderdag kleurde Groningen nog donkerrood. Ondanks dat het aantal positieve tests al enige tijd aan het dalen is in de regio telde de piek van deze coronagolf nog mee voor de kaart.

Een provincie wordt donkerrood als er in twee weken tijd meer dan 500 op de 100.000 inwoners positief worden getest. Op basis van de huidige cijfers voldoet alleen Noord-Holland aan die eis. Naast Groningen zullen ook Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg van donkerrood naar rood gaan. Op basis van de kleuren kunnen andere landen reisbeperkingen instellen.