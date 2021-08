Groningen bouwde meeste nieuwe woningen van Noord-Nederland

nieuws

De woningvoorraad in de gemeente Groningen is in de eerste zes maanden van 2021 met bijna zevenhonderd woonruimtes gestegen. Daarmee staat Groningen aan kop in Noord-Nederland, zo blijkt uit cijfers die het CBS donderdag naar buiten bracht.

In totaal kwamen er in 2021 698 woningen bij in Groningen. Het woningbestand groeide van 116.445 woningen naar 117.143. In absolute aantal staan Groningen daarmee ruim aan kop in Noord-Nederland.

Onder de gemeenten kwamen er in Amsterdam in de eerste helft van dit jaar per saldo de meeste woningen bij, namelijk bijna 4,3 duizend. In Zeeland kwamen er met 355 woningen het minste aantal woningen bij.