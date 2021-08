Groningen blijft ‘oranje’ op coronakaart EU

nieuws

Illustratie via ECDC

De provincie Groningen blijft ook de komende week de kleurcode ‘oranje’ houden op de coronakaart van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. Dat maakte het gezondheidsinstituut donderdagmiddag bekend.

Het is inmiddels twee weken geleden dat Groningen een niveau naar beneden ging op de coronakaart van de EU. Het aantal besmettingen in Groningen daalde voor de tweede week op rij niet genoeg om naar de ‘groene’ kleurcode te gaan, want in Groningen waren nog steeds meer dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Ook was meer dan 4 procent van de tests positief.

Inmiddels zijn alleen de provincies Noord- en Zuid-Holland nog rood op de coronakaart van de EU. Limburg ging donderdag terug van ‘rood’ naar oranje’. Met name in Duitsland is het aantal positieve tests snel toegenomen. Ook in Wallonië, Oostenrijk en Scandinavië gingen veel gebieden omhoog in risiconiveau. Vakantiebestemmingen in Zuid-Europa blijven de grootste brandhaarden voor coronabesmettingen.