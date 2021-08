Groningen blijft door ziekenhuisopnames op ‘zeer ernstig’ staan op coronakaart

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

In de provincie Groningen geldt ook de komende zeven dagen het hoogste risiconiveau voor de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de coronakaart die woensdag door de overheid werd gepresenteerd.

Behalve in Groningen geldt het hoogste risiconiveau ook in 13 andere veiligheidsregio’s. Het gaat om Flevoland, Twente, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid, Utrecht, Rotterdam Rijnmond, Amsterdam Amstelland, Haaglanden, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg. Het bepalen van het risiconiveau gebeurt aan de hand van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Juist de ziekenhuisopnames zorgen ervoor dat de situatie ‘zeer ernstig’ blijft. Als alleen de positieve testen hadden geteld, zou de situatie nergens ‘zeer ernstig’ zijn. In de provincie Groningen moesten afgelopen week 36 personen opgenomen worden in het ziekenhuis.

De grootste coronabrandhaard van het land is op dit moment Amsterdam Amstelland. Groningen ging in een paar weken tijd van 536 positieve test per 100.000 inwoners naar 105. Het reproductiegetal is daarmee in de provincie flink afgenomen. Volgende week woensdag komt het kabinet met een nieuwe versie van de coronakaart.