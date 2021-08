GroenLinks en Dwars Groningen voeren campagne in Oldenburg voor Duitse zusterpartij

nieuws

Aanstaande zaterdag gaat een delegatie van elf ‘campaigners’ van de Groningse afdelingen van GroenLinks en Dwars naar het Duitse Oldenburg. De fractieleden gaan hun Duitse zusterpartij ‘Die Grünen’ helpen om, na de aankomende verkiezingen, de grootste partij te worden in de gemeenteraad.

De groep GroenLinksers en Dwarsers vertrekt zaterdagochtend vanaf het Hoofdstation naar Oldenburg. In de Duitse deelstaat Nedersaksen worden op 12 september verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden en in sommige steden ook voor het burgemeesterschap, zoals ik Oldenburg. Op diezelfde dag stemt ook heel Duitsland in de Bondsdagverkiezingen.

De zusterpartij van GroenLinks in Oldenburg, Bündnis 90/Die Grünen, maakt volgens de Groningse GroenLinksers en Dwarsers een ‘serieuze kans’ om de grootste partij te worden in de ‘Stadtrat’. “Ook lijkt Daniël Fuhrhop, met steun van de Oldenburgse groenen, wel eens de verrassing van de verkiezingen kunnen worden”, zo schrijven GroenLinks Groningen en Dwars (de jongerenorganisatie van GroenLinks) in een persbericht.