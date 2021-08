nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de Adriaan Pauwstraat in De Hoogte is maandagmiddag een gasleiding geraakt tijdens graafwerkzaamheden.

Een eenheid van de brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten en het lek provisorisch te sluiten. De straat werd kort afgezet. Geen van de omliggende woningen hoefde te worden ontruimd.

Medewerkers van Enexis zullen het lek later op de dag gaan dichten.