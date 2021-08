GGD’en: “Mbo’s en hoger onderwijs gaan te snel weer open”

nieuws

De coronaregels voor mbo’s, hogescholen en universiteiten worden te snel versoepelt. Dat vinden de GGD’en.

Vrijdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat deze onderwijsinstellingen weer open mogen zonder dat studenten anderhalve meter afstand hoeven te houden. Er gelden nog wel verschillende andere voorwaarden. Met het besluit negeert het kabinet een advies van het Outbreak Management Team, het OMT, dat aangedrongen had om zulke versoepelingen pas op 20 september in te laten gaan.

Waakzaamheid

“Met het OMT vinden wij dat waakzaamheid juist in deze komende weken geboden blijft, willen we de versoepelingen verantwoord kunnen blijven voortzetten”, laat GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet weten. Volgens Rouvoet bestaat het risico dat ook elders in de samenleving de anderhalve meterregel wordt losgelaten, zodra dat op het mbo en in het hoger onderwijs gebeurt. “We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni daarbij nog scherp op het netvlies.”

Risico

De GGD laat verder weten dat direct na het einde van de zomervakantie nog niet iedereen is gevaccineerd. Daarnaast is er het risico dat terugkerende vakantiegangers ook besmettingen met zich mee kunnen nemen. “Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot risico’s op besmettingen buiten het onderwijs.” Rouvoet roept onderwijsbestuurders daarom op om leerlingen en studenten aan te sporen zich buiten de onderwijsinstellingen aan de 1,5 meter te blijven houden. De GGD’en zijn zich ondertussen aan het voorbereiden op een toename in het aantal besmettingen.