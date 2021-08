GGD: “Van de Groningers is nu 61,3% volledig gevaccineerd”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Van de inwoners in de provincie Groningen is nu 61,3% volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

In de afgelopen week zijn er in de provincie 24.193 prikken gezet op de verschillende vaccinatielocaties. Van de Groningers heeft nu 66,1% een eerste prik gekregen en 61,3% is volledig gevaccineerd. Op dit moment kunnen er mensen geboren in of voor 1955, mensen geboren in 1961 tot en met 2003, medische risicogroepen, zorgpersoneel, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang, sekswerkers, arbeidsmigranten en jongeren van 12 tot 17 jaar gevaccineerd worden. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in de provincie nu 636.404 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 465 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een lichte stijging ten opzichte van de week hiervoor toen het aantal op 446 stond”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad ligt in onze regio op 76 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 94 per 100.000 inwoners. Het inschalingsniveau van onze regio is met deze besmettingsgraad, en 8,5 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners, onveranderd ‘zorgelijk’.” Sinds het begin van de epidemie is bij 47.129 personen in de provincie Groningen een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld kent in vergelijking met vorige week kleine verschuivingen. In de leeftijdsgroep 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 14%, vorige week was dit 12%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 11%, vorige week was dit 16%. In de categorie 20 tot 29 jaar gaat het om 34%, vorige week was dit 32%. In de groep 30 tot 65 jaar is de besmettingsgraad gedaald van 38% naar 37%. En in de categorie ouder dan 65 jaar gaat het om een stijging van 3% naar 4%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden de afgelopen week ontdekt in de gemeente Westerwolde. Daar ging het om 124 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 117, Pekela 107, Groningen 99 en Midden-Groningen 66.

Testen

In de afgelopen week werden er op de verschillende testlocaties in Groningen 3.525 mensen getest. Van hen kregen er 412 een positief testresultaat te horen. Dit is ongeveer 11,7%. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week gedaald. Een week eerder werden er nog 3.939 testen afgenomen. Toen bleek 10,4% positief te zijn.