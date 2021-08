GGD sluit prikstraat in Kardinge eind augustus; vanaf oktober nog drie vaccinatielocaties in provincie

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Het aantal vaccinatielocaties in de provincie Groningen wordt tussen augustus en oktober teruggebracht van negen naar drie. Dat heeft de GGD Groningen maandagochtend laten weten.

Inmiddels heeft het grootste deel van de Groningers één of meer vaccinaties gehad. Daardoor zijn er minder locaties nodig. Vanaf oktober vaccineert GGD Groningen nog op drie locaties in de provincie: Veendam, Zuidhorn en in MartiniPlaza in Groningen.

Vanaf september gaat de GGD Groningen daarnaast maatwerk bieden voor buurten of doelgroepen die qua vaccinatiegraad zijn achtergebleven. Dat zal gebeuren met mobiele teams of in de vorm van verplaatsbare units.

Priklocatie Kardinge eind augustus dicht

De locatie Kardinge in Groningen sluit eind augustus, aangezien men daar weer een ijsvloer gaat leggen. De vaccinatielocaties in Stadskanaal, Warffum, Scheemda, Hoogezand en Appingedam sluiten op 1 oktober de deuren.

Volgende fase vaccinatiecampagne

“De vaccinatiecampagne komt nu in een volgende fase. We gaan verder op drie locaties in de provincie”, zo stelt Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Groningen. “Hiermee zijn we nog altijd goed bereikbaar voor ieder die een vaccinatie wil halen.”