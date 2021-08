GGD maakt in september inhaalslag bij vaccinatie veertienjarigen tegen meningokokken

nieuws

Foto via GGD Groningen

GGD Groningen organiseert in september opnieuw een vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte ACWY voor jongeren van rond de veertien jaar.

De campagne werd in maart van dit jaar gestart, maar door de coronacrisis konden niet alle jongeren in het voorjaar komen voor een prik. Jongeren die nog zijn geweest zijn voor de vaccinatie, kunnen deze in september krijgen.

Jongeren uit de provincie Groningen die voor deze vaccinatie in aanmerking komen, krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodigingsbrief in de bus. In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk dat vaccinatiekandidaten op de juiste tijd en op de juiste plaats komen om de prik te halen, want afspraak verplaatsen kan niet. Het dragen van een mondkapje is verplicht op de priklocatie.

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Van 2015 tot 2018 was er een stijging van het aantal mensen met meningokokkenziekte uit de serogroep W. Daarom krijgen peuters en tieners een vaccinatie, die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.