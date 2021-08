GGD Groningen voert gezondheidsonderzoek vijfjarigen voortaan uit op consultatiebureau

nieuws

Foto: Pexels.com

Het gezondheidsonderzoek voor vijfjarigen van de GGD Groningen vindt niet langer plaats op de basisschool, maar op het consultatiebureau. Dat maakte de GGD donderdag bekend. Ze wil met de nieuwe werkwijze ouders meer betrekken bij de zorg en ontwikkeling van hun kind.

De Gezondheidsdienst is de afgelopen maanden al gestart met de nieuwe werkwijze in vijf gebieden in de provincie Groningen. Vanaf augustus vinden alle onderzoeken voor deze leeftijdsgroep plaats op het consultatiebureau. Het onderzoek bestaat vanaf nu twee onderdelen. De ouders vullen thuis een vragenlijst in over de ontwikkeling van hun kind. Daarna test de doktersassistent op het consultatiebureau de ogen en oren van het kind en meet lengte en gewicht. Na een onderzoek naar de manier van bewegen van het kind kunnen ouder vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind bespreken.

Met de nieuwe werkwijze wil de GGD Groningen ouders meer betrekken bij de zorg en ontwikkeling van hun kind. “Daarom is het niet meer vanzelfsprekend dat een 5-jarige op de basisschool wordt onderzocht, zonder zijn of haar ouders erbij”, zo schrijft de gezondheidsdienst donderdagochtend. “Ouders geven aan dat zij enthousiast zijn. Zij voelen zich meer betrokken bij het onderzoek van hun kind en kunnen direct de ontwikkeling van hun kind bespreken.”