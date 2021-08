GGD biedt extra Janssen-vaccinaties aan (internationale) studenten RUG en Hanze

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool krijgen de komende paar weken extra mogelijkheden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de GGD dinsdagmiddag laten weten.

Studenten hoeven geen afspraak te maken voor de vaccinatie en moeten alleen een geldig ID-bewijs mee te nemen. Ze krijgen een prik met het Janssen-vaccin.

Op donderdag 2 september wordt er geprikt tijdens het Welcoming-event in de Martinikerk. Dit evenement is alleen voor genodigden. Op woensdag 8 september wordt er geprikt in het Academiegebouw van de RUG, tussen 09.00 uur en 16.30 uur. Een dag later kunnen studenten zich, op dezelfde tijden als een dag eerder, laten vaccineren in het Willem Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus. Daarnaast is de vaccinatielocatie bij MartiniPlaza dagelijks beschikbaar, zonder en met afspraak.