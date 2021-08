Gewonde bij steekpartij in Vechtstraat, twee verdachten aangehouden

nieuws

Het mes wordt aangetroffen in een fietstas. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de Vechtstraat is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond rond 16.30 uur plaats. “In de straat heeft een steekincident plaatsgevonden”, vertelt een politiewoordvoerder. “Hierbij is één persoon gewond geraakt en inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. We hebben twee verdachten aangehouden. In de Vechtstraat doen we op dit moment onderzoek. Meer informatie is vooralsnog niet bekend.”

Incidentfotografen melden dat agenten in de straat sporen veilig hebben gesteld. Hierbij werd ook een mes aangetroffen. Dit wapen werd gevonden in een fietstas. Ook werd er gesproken met getuigen. Vanwege de steekpartij was de straat enige tijd afgesloten.