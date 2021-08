Gewapende overval op tankstation Paterswoldseweg, verdachte voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een tankstation aan de Paterswoldseweg is dinsdagavond overvallen. Volgens de politie is de dader nog voortvluchtig.

De overval vond plaats rond 22.15 uur. “Wij hebben een melding gekregen dat het tankstation zou zijn overvallen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Dit gebeurde vermoedelijk onder bedreiging van een wapen. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is nog voortvluchtig.” Over een signalement is niets bekend.

Getuigen

Bij het tankstation wordt onderzoek gedaan. “Wij doen onderzoek en we spreken met getuigen. Uiteraard komen we ook graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben of die meer informatie hebben. Ook hebben we interesse in camerabeelden uit de omgeving.” Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Afzetting

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ziet dat de omgeving van het tankstation is afgesloten met linten. De afzetting werd rond 23.30 uur opgeheven. “Ook de politie is inmiddels weer vetrokken. Zij zijn klaar met hun onderzoek”, aldus de fotograaf. De overval is de tweede overval op een tankstation in korte tijd. Afgelopen zondagavond werd een tankstation aan de Zonnelaan overvallen. Ook die overvaller is nog voortvluchtig.