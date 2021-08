Geschokte reacties op aanslag woning journalist Willem Groeneveld

nieuws

Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66.

Politici en journalisten reageren geschokt op de aanslag van donderdagochtend vroeg op de woning van Willem Groeneveld, journalist van Sikkom en het Dagblad van het Noorden.

Groeneveld en zijn vriendin schrokken rond 02.45 uur wakker van glasgerinkel in hun huis en wisten op tijd enkele Molotovcocktails te doven die naar binnen waren gegooid. Het is onbekend wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie zegt de zaak hoog op te nemen.

Hoofdredacteur Evert van Dijk van het Dagblad van het Noorden zegt: “Ik werd vanmorgen vroeg wakker en had een bericht van Willem op mijn telefoon, over wat er gebeurd was. Ik wilde naar mijn werk, maar ben meteen op de fiets gestapt, naar Willem toe. Hij was er vrij rustig onder, maar het is verschrikkelijk. Journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Dit gaat verder dan bedreiging of intimidatie, dit is een aanslag.”

Tom Rustebiel, voorzitter van de raadsfractie van D66, reageert: “Als je dit hoort, dan denk je: gebeurt dit echt in mijn stad? De bedreigingen hebben zich ontwikkeld van briefjes in de deur, opwachten en ramen ingooien tot iets wat je een aanslag moet noemen. Dit raakt de vrijheid van ons allemaal. De onderste steen moet boven. Ik heb met hem te doen en heb bewondering dat hij zijn werk wil voortzetten.”

“Ik werd er echt misselijk van,” zegt zijn collega Mirjam Wijnja van GroenLinks. “Je huis, waar je veilig hoort te zijn; dat iemand dat kapot probeert te maken, dat is een fundamenteel iets. Ik maak me ook heel erg zorgen over deze ontwikkeling voor journalisten. Dat zij veilig en onafhankelijk hun werk kunnen doen, dat is één van de pijlers waar de samenleving op gebaseerd is, en dat gaat ons allemaal aan.”

Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journlisten (VNJ) zegt het gooien van de brandbom te kwalificeren als een moordaanslag. “De politie moet hier de hoogste prioriteit aan geven. Er moet heel hard worden ingegrepen. Je moet 100 procent zekerheid hebben dat de verantwoordelijke in de cel komt.”