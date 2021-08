Gerrit Krolbrug wordt begin september afgevoerd voor onderzoek naar mogelijk herstel

nieuws

Vanaf aanstaande maandag treft Rijkswaterstaat voorbereidingen om het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug in Groningen uit het water te kunnen tillen.Dat gaat gebeuren in het weekend van 4 en 5 september. De brug wordt vervolgens naar een werf aan de Stockholmstraat vervoerd voor onderzoek naar een mogelijk herstel.

De brug is, na de aanvaring in mei, uit de vaarweg getild. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan aan het landhoofd en de paalfunderingen van de brug. Deze blijken niet beschadigd te zijn.

De volgende stap in het onderzoek naar het herstel is het afvoeren van het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat wil weten of dit deel, na vervanging van het ernstig vervormde hoofdframe van de brug, weer ingezet kan worden over het Van Starkenborghkanaal. Een herstel van de brug op deze manier gaat, zo stelt Rijkswaterstaat, zeker anderhalf jaar duren.

Geen fietsen en voetgangers tijdens werkzaamheden

De vaste loop- en fietsbruggen bij de Gerrit Krolbrug kunnen, in verband met het uittillen van de brug, in het weekend van 4 en 5 september niet gebruikt worden. Dit is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de gebruikers en het werkpersoneel.

Tijdens het weekend gelden er omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers. De gemeente Groningen heeft vanaf eind juli adviesroutes geplaatst om te grote drukte voor de fietsbruggen bij de start van het schooljaar te voorkomen.

Brug vernield door aanvaring

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 mei jongstleden aangevaren door een binnenvaarttanker. Bij de aanvaring ontstond grote schade aan de brug.

De brug stond echter al op de rol om vervangen te worden door een nieuw exemplaar. Omwonenden kwamen in verzet toen duidelijk werd dat de brug mogelijk vervangen zou gaan worden door een hoog exemplaar. Na moties uit de Tweede Kamer werd de minister echter verplicht om een ‘bewonersvariant’ te gebruiken bij de nieuwe brug.