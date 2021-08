Gemeente: 850 woningen in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen opknappen met miljoenen uit Volkshuisvestingsfonds

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

De komende tien jaar moeten minimaal 850 woningen in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen worden opgeknapt. Ook moeten de woningen leefbaarder en energiezuiniger worden. Dat heeft het gemeentebestuur donderdagmiddag laten weten, in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente wil hier de ruim tien miljoen euro die ze kan gebruiken uit het Volkshuisvestingsfonds van de Rijksoverheid aan besteden.

De woningen moeten allemaal energielabels krijgen die drie stappen hoger liggen dan ze waren, met een minimale verbetering naar label B. Naast het opknappen en energiezuiniger maken van de huizen komt er extra aandacht voor het binnenklimaat, bijvoorbeeld door de aanpak van schimmelproblematiek.

“We hebben ervoor gekozen om de aanvraag te beperken tot de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen”, schrijft het college van B&W aan de raad. “In deze wijken ligt het inkomensniveau lager dan in andere stadsdelen en is er aantoonbaar sprake van de grootste opgave op het gebied van verduurzaming van het particuliere bezit. We denken minimaal 850 woningen te kunnen renoveren met behulp van het Volkshuisvestingsfonds. ”

Alleen geld voor woningen van particuliere eigenaren

Woningcorporaties krijgen geen geld uit het fonds, omdat zij geld genoeg hebben om zelf woningen te renoveren. De renovaties vinden daarom plaats in particuliere woningen in het zogenaamde ‘gespikkelde bezit’. Dat zijn woningcomplexen waar een deel van de huizen van corporaties zijn en een deel van particuliere eigenaren. De gemeente wil echter wel samenwerken met de corporaties om de opknapbeurten samen uit te voeren.

Werk aan eerste 136 huizen kan volgend jaar beginnen

In 2022 gaat de gemeente beginnen met de renovatie van de Aquamarijnflat in Vinkhuizen en de Watermanflat in Paddepoel, samen met de woningcorporaties. In totaal gaat

het hierbij om 136 woningen. De particuliere eigenaren van appartementen in deze flats moeten zelf 25 of dertig procent bijdragen aan de renovatie, de rest betaalt de gemeente uit eigen middelen (dertig procent) en uit het Volkshuisvestingsfonds (zeventig procent). ³De verwachting is dat deze investering in maximaal 10 jaar kan worden terugverdiend door de bewoners”, zo schrijft de gemeente. “Omdat niet iedere eigenaar in staat is om zelf middelen vrij te maken, willen we mogelijke alternatieven later dit jaar nader onderzoeken en uitwerken.”

‘Uitgelezen kans’

De gemeente verwacht medio augustus 2021 te horen te krijgen of de aanvraag wordt gehonoreerd. De dertig procent die de gemeente zelf wil bijdragen aan het project, komt neer op zo’n 4,5 miljoen euro. De gemeente gaat voor dit bedrag nog dekking zoeken bij het Stedelijk Investeringsfonds (SIF). Maar het geld is goed besteed, zo schrijft het college: “ Gezien de bijdrage die de regeling kan leveren aan de gewenste aanpak van de particuliere voorraad in Groningen-Noord en de relatief lage benodigde bijdrage van de betreffende eigenaren, de mogelijkheden voor ontzorging en de gunstige kostenverhouding tussen het Rijk en de gemeente, vinden wij deelname een uitgelezen kans”