Gemeente verwacht topdrukte op Gerrit Krolbrug bij start nieuw schooljaar

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen verwacht dat de start van het nieuwe schooljaar gaat zorgen voor topdrukte op de Gerrit Krolbrug. Daarom moeten fietsers nu al gaan wennen aan omrijden via de Noordzeebrug.

Op 15 mei 2021 werd de Gerrit Krolbrug aangevaren en is sindsdien dicht voor autoverkeer. Wandelaars en fietsers kunnen nog wel gebruikmaken van twee fietsloopbruggen. De drukte op de bruggen lijkt nu nog te hanteren, maar de gemeente verwacht dat het nieuwe schooljaar gaat zorgen voor veel extra fietsers en bromfietsers.

Sinds 22 juli geldt er daarom een nieuwe adviesroute. Die is nu al van kracht, zodat gebruikers alvast kunnen wennen aan omrijden. Fietsers vanuit Beijum en De Hunze worden geadviseerd via de Van Eesterenlaan, de Berlageweg, de Boterdiepbrug en de Noordzeebrug te rijden. Voor fietsers vanuit de Korrewegwijk loopt de adviesroute via de Oosterhamriklaan, de Noordzeebrug, de Boterdiepbrug, de Beijumerweg en de Ulgersmaweg