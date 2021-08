Gemeente verplaatst tijdelijke fietsdepot van Ossenmarkt naar Damsterplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het tijdelijke fietsdepot dat sinds vorig jaar op de Ossenmarkt was te vinden is woensdag verplaatst naar het Damsterplein. Dat laat de gemeente Groningen weten.

In verschillende straten in de binnenstad gelden fietsparkeerverboden. Dit is ingesteld om bezoekers meer ruimte te kunnen geven. Mochten er toch fietsen gestald worden, dan worden deze door medewerkers van de gemeente Groningen verwijderd. De afgelopen twaalf maanden werden ze naar de Ossenmarkt gebracht, nu dus naar het Damsterplein.

Fietsen die losgeknipt zijn, zijn door de medewerkers met een kettingslot vastgezet. Deze fietsen kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur opgehaald worden. In het weekend zijn er tussen 12.00 en 19.00 uur medewerkers aanwezig. Niet-losgeknipte fietsen kunnen ook buiten deze tijden opgehaald worden, het terrein is namelijk niet afgesloten. Aan het ophalen van de fietsen zijn voorlopig geen kosten verbonden.

Het tijdelijke fietsdepot aan de #Ossenmarkt is verhuisd naar het #Damsterplein. Is je fiets uit de binnenstad verwijderd als gevolg van coronamaatregelen? Haal hem hier op van ma t/m vrij tussen 8 en 19 uur, en in weekend van 12 tot 19 uur. Lees meer: https://t.co/uMaBOp3SWF pic.twitter.com/PMuXMErDhP — Gemeente Groningen (@gem_groningen) August 11, 2021