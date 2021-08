Gemeente plaatst nieuwe beplanting en extra fietsenrekken aan Nassauplein

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat komend najaar extra fietsenparkeerplekken maken aan het Nassauplein. Ook wordt de dode inheemse beplanting vervangen door nieuw groen.

Voor de fietsenrekken hebben de omwonenden nog wel iets te kiezen. De eerste optie die de gemeente biedt, is het grotendeels laten staan van de huidige fietsbeugels, met enkele uitbreidingen in de Nassaustraat. Omwonenden kunnen ook kiezen extra fietsenrekken tussen de huisnummers 16 en 25, met fietsen in de lengte in plaats van in de breedte. De laatste optie die de gemeente biedt is het compleet vervangen van alle fietsbeugels door fietsenrekken.

Omwonenden kunnen tot 23 augustus doorgeven wat ze willen. Zelfs een combinatie van alles is mogelijk. Dan gaat de gemeente de plannen verder uitwerken.