Gemeente Het Hogeland biedt Zeecontainer Stad tijdelijke opslagruimte voor spullen Afghanen

nieuws

De gemeente Het Hogeland heeft De Zeecontainer uit Groningen 80 vierkante meter opslagruimte aangeboden op de gemeentewerf in Leens. De kledingbank deed vrijdagmiddag een oproep via de media voor een extra opslagplaats, waar gedoneerde spullen voor Afghaanse vluchtelingen bewaard kunnen worden.

Overweldigende reacties op een oproep om spullen te doneren voor de gevluchte Afghanen, zorgden maandag en dinsdag voor een hausse aan inbreng. Het bedrijf kampt nu met een gebrek aan opslagruimte. Een gemeentelijke loods in Leens moet voorlopig soelaas bieden.

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland meldde maandag nog dat inwoners de gelegenheid zouden krijgen spullen voor de Afghanen bij de gemeente aan te bieden, maar daar wordt nu vanaf gezien. “Er is inmiddels ruim voldoende materiaal ingezameld”, zo stelt Bolding. “Geweldig om te zien hoe Groningers met onze tijdelijke gasten meeleven, maar voorlopig is er genoeg. We willen als gemeente tóch een bijdrage leveren. De tijdelijke opslag in Leens voor De Zeecontainer is het minste wat we kunnen doen.”