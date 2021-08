Gemeente geeft groen licht voor protestactie ‘Unmute Us!’ in Groningen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De gemeente Groningen heeft woensdag groen licht gegeven om zaterdag de protestactie ‘Unmute Us!’ te organiseren. Dat laat nachtburgemeester Merlijn Poolman woensdagavond aan OOG Tv weten.

“De komende dagen moeten de precieze details nog besproken worden maar dat kan gezien worden als een formaliteit”, vertelt Poolman. Poolman klinkt ook hoorbaar opgelucht. “Er is de afgelopen dagen flink gediscussieerd. Wij willen iets en de gemeente moet dat goedkeuren. De afgelopen dagen konden we elkaar daar niet in vinden. Maar door goede discussies hebben we de gemeente kunnen overtuigen, en dat is heel mooi.”

Route door Stad

De actie in Groningen begint zaterdag om 14.00 uur op de Concourslaan waarna er een route door de stad wordt gereden. “We trekken met verschillende wagens door de stad. Iedere wagen zal zijn eigen stijl hebben waar mee we laten zien hoe divers de Groningse nachthoreca is. En dat als we niet oppassen we dat allemaal kwijt gaan raken.” Door de coronamaatregelen moet de nachthoreca tot in ieder geval 1 november gesloten blijven. “Onder het mom van de veiligheid moeten wij gesloten blijven, maar dat is allang niet meer uit te leggen. Daar ageren wij tegen.”

Nachthoreca

‘Unmute Us!’ is een landelijke actie die behalve in Groningen ook in diverse steden wordt georganiseerd. Met de actie wil men duidelijk maken dat vanaf 1 september evenementen en festivals weer plaats moeten gaan vinden met volledige capaciteit. “Het festival is als het ware een uitwas van de nachthoreca. Dat is waarom we in Groningen ook heel duidelijk de nachthoreca hier aan vast koppelen.” Poolman weet niet hoeveel mensen op het protest af gaan komen. “Diverse organisaties hebben zich inmiddels aangesloten, en we verwachten ook vele bezoekers.”