Gemeente gaat 23 populieren kappen aan Agunnarydweg

Foto: google maps

De gemeente Groningen gaat komende herfst aan de Agunnarydweg, naast de IKEA, 23 populieren kappen. Daarover bericht stadsblog Sikkom maandagavond.

Het kappen is nodig omdat de 23 populieren in slechte staat zijn. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan doordat takken spontaan af kunnen breken. Om dit te voorkomen worden de bomen komend najaar omgehaald. Op de vrijgekomen plekken zullen in de toekomst nieuwe bomen geplant worden. Het gaat onder andere om lindes, platanen en sparren.

Tijdens de werkzaamheden wordt er ook een bosplantsoenstrook aangelegd. Hier komen verschillende heesters te staan. Heesters zijn geliefde planten voor onder andere insecten.