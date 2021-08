Gematigde temperaturen en grotendeels droog, later in de week wisselvalliger

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Ook in de vierde zomervakantieweek in het Noorden hoeven we niet te rekenen op tropische temperaturen. In plaats daarvan neemt de wisselvalligheid aan het einde van de week toe.

Maandag, dinsdag en woensdag lijken droog te gaan verlopen of het moet gaan om wat licht gespetter in de middaguren. Zon en bewolking wisselen elkaar af, de maximumtemperatuur op maandag en dinsdag komt uit op 18 of 19 graden, op woensdag kan het 20 of 21 graden worden. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3, en komt op maandag uit westelijke richting, draait op dinsdag naar het noorden en komt op woensdag uit oost- tot noordoostelijke richting.

Vanaf donderdag neemt onder invloed van lagedrukgebieden de wisselvalligheid toe waarbij het in de middag wat kan gaan regenen. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna lijken onstabiel te gaan verlopen met toenemende neerslagkansen.