Geen enkele gemeente-app is goed toegankelijk voor mensen met beperking

Foto: Wouter Holsappel

Geen enkele app van de gemeente Groningen voldoet aan de eisen die het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van de Rijksoverheid stelt voor overheidsapplicaties. Dat blijkt uit een brief die demissionair staatssecretaris Knops maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In totaal is van elf gemeentelijke apps in kaart gebracht hoe toegankelijk ze zijn. Allemaal krijgen ze het label ‘voldoet niet’, die is opgesteld naar aanleiding van Europese richtlijnen. Dat betekent dat is geen goed beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app, dat de gemeente geen concrete verbetermaatregelen benoemd heeft om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid en dat de overheidsinstantie enkel aan de wettelijke verplichting voldoet om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.

Groningen is niet de enige overheidsinstantie die weinig of geen inzicht heeft in de toegankelijkheid van de overheidswebsites en mobiele applicaties. Van slechts veertig van de tweehonderd onderzochte apps is (gedeeltelijk) bekend dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. Alleen de Mijn Berichtenbox-app in DigiD voldoet volledig.

Kamerleden De Kort en Rajkowski (VVD) stelden onlangs vragen aan demissionair staatssecretaris Knops over de problemen, naar aanleiding van een artikel van de NOS.