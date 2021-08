Gedicht Gerrit Krol siert sinds deze week de Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Een gedicht van dichter en schrijver Gerrit Krol is sinds deze week aan één van de fietsbruggen van de Gerrit Krolbrug gehangen.

Het gaat om een gedicht dat gepubliceerd is in de bundel ‘Laatste gedichten’ uit 1988. In de jaren tachtig en negentig verschenen er geen reguliere dichtbundels meer van Krol. De vijf bundels die in deze periode verschenen zijn bibliofiele uitgaven die in een kleine oplage werden gedrukt en niet in de reguliere boekhandels te koop waren. ‘Laatste gedichten’ was een bundeling van een aantal gedichten die in 1979 en 198 gepubliceerd waren in de tijdschriften De Revisor en Tirade.

Wie het gedicht aan de Gerrit Krolbrug heeft bevestigd is onbekend. Wellicht houdt het verband met de aanvaring van de brug in het weekend van 15 mei. Een vrachtschip voer toen tegen de brug aan waarbij de beweegbare brug zwaar beschadigd raakte. Afgelopen week lieten raadsleden nog weten dat Rijkswaterstaat de gevolgen van de aanvaring niet serieus neemt.

Op het bord staat te lezen:

niet de diepte van het water, maar

de lengte van de wind

en de duur. Kracht.

Die kracht voel ik ook

in mijn natuur, in mijn gewoonte

elke morgen op te staan, te ontbijten. Macht.

