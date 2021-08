Gebruikers bezorgdienst Gorillas in Stad betalen vanaf nu toeslag op kleine bestellingen

nieuws

Mensen in de Stad die voor tien euro of minder aan boodschappen laten brengen door flitsbezorger Gorillas, moeten vanaf nu een toeslag van 1,60 euro per bestelling betalen. Dat heeft supermarkt-vakwebsite Distrifood maandagmiddag laten weten.

Groningen is voorlopig één van de drie Nederlandse steden waar Gorillas een toeslag vraagt voor kleine bestellingen, naast Rotterdam en Nijmegen. Waarom de flitsbezorger in deze steden kiest voor een toeslag op de normale bezorgkosten, is niet bekend. Het toeslagbedrag is ook nog eens verschillend in elke stad. Zo betalen Stadjers nu 1,60 bovenop de normale bezorgkosten van 1,80 euro, maar betalen Rotterdammers nu 2,10 euro extra bij kleine bestellingen.

Het bedrijf lijkt daarmee kleine bestellingen te willen ontmoedigen. Uit een bedrijfsplan zou blijken dat het bedrijf de gemiddelde bestelbedragen en het aantal bestellingen per klant snel wil opkrikken.