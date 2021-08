Geblesseerd uitgevallen Abbingh en Oranje verliezen kwartfinale op Olymische Spelen van oppermachtig Frankrijk

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbakster Lois Abbingh uit Groningen is woensdag met het Nederlands handbalteam in de kwartfinale op de Olympische Spelen uitgeschakeld door een oppermachtig Frankrijk. Abbingh viel na zeven minuten geblesseerd uit en zag Oranje kansloos verliezen met 32-22.

Na tien minuten handballen in de eerste helft was de achterstand al 12-3. De Franse ploeg was zeer op dreef en keepster Tess Wester was niet bij machte om de schoten uit het doel te houden. Nederland was slordig en kwam maar niet tot scoren en als het een goede kans had, dan stond keepster Amandine Leynaud in de weg. In de laatste tien minuten van de eerste helft werd Frankrijk onnauwkeuriger en door het vervangen van keepster Wester voor Rinka Duijndam, kwamen de Fransen moeilijker tot scoren. Doordat Nederland zelf meer scoorde, werd de achterstand verkleind naar 16-11. De ruststand was 19-11 voor Frankrijk. In de tweede helft kwam Nederland beter voor de dag, maar Oranje kwam niet dichterbij. Het gat bleef in het eerste deel van de tweede helft hangen op zes doelpunten verschil. Na 42 minuten handballen liep de Franse ploeg weer verder uit.

Lois Abbingh kwam in de beginfase van het duel nog wel tot één doelpunt en dat brengt het totaal van haar op 24 doelpunten tijdens dit toernooi. Het is nog niet duidelijk wat voor blessure Abbingh heeft opgelopen, maar het lijkt op een hamstringblessure en dat terwijl ze in topvorm was.

De teleurstelling bij Oranje was na afloop groot. De regerend wereldkampioen maakte in de poulefase een hele sterke indruk met vier overwinningen en één nipte verliespartij tegen Noorwegen.