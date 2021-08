Gea’s Weggeefwinkel gaat leuke dag voor kinderen organiseren: “Springkussens en patatjes eten”

nieuws

Gea Topelen Wilkens van Gea’s Weggeefwinkel gaat op zaterdag 11 september een leuke dag organiseren voor kinderen. Het geld om de dag te kunnen organiseren komt uit een crowdfundingsactie.

Gea werd in juli opgelicht. De eigenaresse dacht te bellen met de klantenservice van Google, maar dat was niet het geval. Voor ze het wist was er 1.245 euro van haar bankrekening afgeschreven. De bank en de politie konden niets voor haar doen. Vrijwilligers van de Weggeefwinkel begonnen direct een doneeractie. “Die actie was een groot succes”, vertelt Gea. “Er is veel geld ingezameld. Het geld dat ik kwijt geraakt ben door de oplichting heb ik qua bedrag weer terug. En dat is super, alleen is er meer geld opgehaald dan dat ik kwijt ben geraakt.”

Leuke dag organiseren

Eerder liet Gea al weten dit geld te willen gebruiken om een leuke dag voor de kinderen te organiseren. Om een dagje naar Appelscha of naar Drouwenerzand te gaan. “Dat is niet gelukt. Ik heb contact gezocht met diverse busbedrijven, maar het is niet gelukt om een bus te charteren. Op een gegeven moment dacht ik, waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Waarom niet een leuke dag organiseren bij de Weggeefwinkel. En dat gaan we nu dus doen op 11 september.”

“Springkussens en patatjes eten”

Gea is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen. “Er komen drie grote springkussens, kinderen kunnen patatjes eten en ze kunnen geschminkt worden. Ik denk dat het een hele mooie dag gaat worden.” Gea is iedereen ook erg dankbaar. “Er zijn zoveel lieve mensen die er voor zorgen dat je niet in zak en as blijft zitten. En het is denk ik ook belangrijk om je dat te blijven realiseren, deze leuke kinderdag is door de mensen mogelijk gemaakt, dankzij hun gulle giften.”

De dag begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot en met tien jaar.