Garmerwolders ‘opgesloten’ in eigen dorp

Al puzzelend ontsnappen uit een kleine ruimte, in een race tegen de klok. Sinds 2013 is de escaperoom een bekend fenomeen in Nederland. Maar een escapedorp? In Garmerwolde weten ze er meer over.

Lockdown als inspiratie

Inwoners van Garmerwolde hebben de lockdowns omgevormd tot een spel. ‘Het concept is hetzelfde als bij een escaperoom. Alleen moet je niet uit een ruimte ontsnappen, maar uit een dorp. Je bent opgesloten in het dorp vanwege corona,’ vertelt Harjo de Poel.

De RUG-docent is mede-bedenker van het escapedorp. Liever vertelt hij zo min mogelijk over de inhoud van het spel. ‘Het allerleukste onderdeel vind ik zelf… Ja dat ga ik natuurlijk niet verklappen, hè?’

Eén plek wil hij wel laten zien. Achter het clubhuis van de lokale voetbalclub staat een afgebladderd bureau, gehuld in kettingen en vergrendeld met sloten. Het is een schakel in de keten van puzzels, die uiteindelijk moeten leiden naar de (fictieve) ontsnapping uit Garmerwolde.

Wat deelnemers met dit bureau moeten doen wil De Poel niet kwijt, wel hoe hij eraan komt. ‘Dit bureau hebben we via Marktplaats op de kop kunnen tikken. In ruil voor een flesje wijn, geloof ik. Dat was een goede deal,’ zegt hij lachend.

Bij de kringloopwinkel scoorden ze de rest van het materiaal. ‘In coronatijd was er weinig ruimte voor sociale activiteiten. Dus was er budget over bij Dorpsbelangen. Daarmee hebben we wat spullen gekocht.’

Nog steeds opgesloten

Zo’n vijftien teams hebben inmiddels deelgenomen aan het spel. Niet iedereen haalde de eindstreep, zoals het team van Ine Hoejenbos (62): ‘Ze hadden gezegd dat je binnen 2,5 uur klaar zou zijn, maar dat waren wij niet.’

Het team van Harold van Geffen (16) daarentegen was met zeven kwartier het snelste team. ‘Het waren maar een paar opdrachtjes, we waren er zo doorheen.’

Het verschil tussen de beide teams is kenmerkend, vertelt De Poel. ‘Jongeren vinden competitie vaak wat leuker. Die willen de snelste van het dorp worden. En ouderen maken er gewoon een leuk gezellig dagje van. Knapzakje mee, flesje wijn. En ze zijn niet zo gewend aan het werken met een smartphone onderweg.’

Want ja, die smartphone met internet zou zomaar eens van pas kunnen komen. ‘Wij dachten dat wij het wel zonder internet konden. Wij zijn nog van de oude stempel,’ lacht de 62-jarige Hoejenbos.

Nog een maand

Het escapedorp is waarschijnlijk tot ergens in september te spelen. Maar, zo waarschuwt De Poel: ‘Je moet wel iets van Garmerwolde weten, anders wordt-ie vrij lastig.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Escapedorp Garmerwolde (@escapedorpgarmerwolde)