Opmerkelijke ganzenverhalen uit het Boeremapark

Een opmerkelijk gezicht in het Boeremapark te Haren: een samengesteld gezin van boerenganzen met Canadese rotganzen als kuikens. Een natuurlijk fenomeen, zegt bioloog en ganzenteller Jan Hulscher.

In bovenstaande video legt Hulscher uit dat deze samengestelde gezinnen vaker voorkomen onder de ganzen in het Boeremapark. Door de beperkte ruimte op het broedeiland middenin de vijver van het park, leggen de ganzen wel vaker eieren in het nest van een ander. In dit geval zijn toevallig twee eieren van Canadese ganzen tegelijkertijd uitgekomen met de eieren van boerenganzen. Doordat de kuikens weinig andere ganzen zijn tegengekomen in de periode dat ze vertrouwd raken met hun ‘ouders’, zijn de kuikens bij de boerenganzen gebleven.

Het blijft een bijzonder gezicht. Het komt namelijk vaak genoeg voor dat een ganzengezin kuikens uit meerdere gezinnen verzorgt, maar dat zijn meestal kuikens van de eigen soort. Soms zijn de omstandigheden precies goed, waardoor dit soort situaties ontstaan. Het is ook wel eens andersom gebeurd. Een paar jaar geleden had een gezin Canadese rotganzen een kuiken van een boerengans, vertelt Hulscher in onderstaande video. (Tekst gaat verder onder video).

Broedproblemen en -oplossingen

De geringe broedruimte zorgt voor meer opvallende situaties. Zo is er nu nog een gezin Canadese rotganzen met kuikens te zien in het Boeremapark, terwijl alle anderen al zijn uitgevlogen. Dat komt doordat de zus van de moedergans een van de broedplekken in gebruik had. Pas toen zij klaar was, ging de gans die nu nog in het park is, haar eieren uitbroeden. Doordat de kuikens nog niet genoeg volgroeid zijn, vliegen zij pas later de rest achterna. Sommige ganzen waren echter creatief en maakten slim gebruik van de omstandigheden, vertelt Hulscher.