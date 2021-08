Ga jij nooit naar het theater? Kom er op Noorderzon over praten met Raoul Heertje!

nieuws

Foto: Anna van Kooij namens Nieuw Publiek

Voor de voorstelling ‘In gesprek met nieuw publiek. Of niet.’ is Noorderzon op zoek naar acht mensen die niet graag naar het theater gaan. Heertje gaat tijdens de voorstelling in gesprek met deze acht mensen, die tevens als publiekspanel fungeren.

Het Nederlands Theater Festival vroeg comedian Raoul Heertje om in gesprek te gaan met mensen die zelden een stap over de drempel van het theater hebben gezet. De verfrissende en soms humoristische conversaties worden deze zomer voortgezet op onder andere Noorderzon. Voor het eerst vinden de bijeenkomsten met de publiekspanels plaats in aanwezigheid van een live publiek.

Mensen die mee willen doen, moeten beschikbaar zijn op 19 augustus van 17.00 tot 18.00 uur en niet of! niet vaak naar het theater gaan. Ook moeten deze mensen natuurlijk bereid zijn om mee te doen aan een voorstelling, tegenover een publiek. Aanmelden kan via deze link.