Frustratie over omleidingsroute Gerrit Krolbrug: “Rijkswaterstaat neemt probleem niet serieus”

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Fietsers die vanuit Beijum naar de binnenstad willen, of andersom, moeten vanaf heden via de Noordzeebrug fietsen. Dat maakte de gemeente Groningen dinsdagmiddag bekend. Inwoners van Beijum zijn daar niet blij mee.

“Het is een lange en vervelende omleiding”, vertelt Terence van Zoelen die in dit artikel als inwoner van de wijk Beijum reageert. Van Zoelen is ook gemeenteraadslid maar heeft Infrastructuur niet in zijn portefeuille. “Met deze omleidingsroute ben ik 15 tot 20 minuten langer onderweg. Ik verbaas mij hier echt over. Want waarom wordt er niet gewerkt aan een noodvoorziening bij de Gerrit Krolbrug? En daarnaast valt mij op dat er helemaal niks gebeurt bij de Gerrit Krolbrug. Ik fiets er dagelijks twee keer langs. Behalve hele vriendelijke stewards die de mensen assisteren, gebeurt er verder niks.”

Topdrukte

De Gerrit Krolbrug werd in het weekend van 15 mei aangevaren door een vrachtschip. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Fietsers en voetgangers kunnen sindsdien gebruik maken van de twee voetgangersbruggen. Echter omdat er bij de start van het nieuwe schooljaar topdrukte wordt verwacht heeft de gemeente een omleidingsroute ingesteld die via de Noordzeebrug loopt.

GroenLinks: “Je kunt dit de gemeente niet kwalijk nemen”

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks begrijpt de frustratie van de inwoners van Beijum heel goed. “We moeten goed voor ogen houden dat de Gerrit Krolbrug 100% in eigendom is van Rijkswaterstaat. De brug is kapot waardoor er dagelijks 15.000 fietsers gedupeerd worden. Rijkswaterstaat lijkt zich daar niet druk om te maken want er wordt niet gewerkt aan een tijdelijke brug of een andere noodoplossing. Dat brengt de gemeente Groningen in een heel lastig parket. De gemeente wordt namelijk gedwongen om te zoeken naar een omleidingsroute om files en opstoppingen bij de Gerrit Krolbrug te voorkomen. De gemeente doet nu wat er binnen de mogelijkheden ligt, maar ik snap heel goed de frustratie. Maar je kunt dit de gemeente niet kwalijk nemen.”

D66: “Noordzeebrug is de minst interessante oplossing”

Ook fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 snapt de frustratie. “Een omleidingsroute via de Noordzeebrug is de minst interessante. Wij hebben in juni aangedrongen op een tijdelijke oplossing bij de Gerrit Krolbrug.” Bij deze tijdelijke oplossing moet er op de huidige loopbrug een fietshelling gemaakt worden. “Daar zou naar gekeken worden, maar ik heb daar sindsdien geen updates meer over gekregen. Ik hoop hoe dan ook dat er snel duidelijkheid komt. Je zou eventueel ook nog kunnen kijken naar een omleidingsroute via de busbaanbrug.” Op de vraag of wellicht de zomervakantie de reden is dat er nog geen updates zijn reageert Rustebiel: “Ik mag hopen dat dat niet de oorzaak is. We hebben het over grote organisaties en over een urgent probleem.”

“We horen niks van Rijkswaterstaat”

Leemhuis herkent ook de frustratie van Van Zoelen dat er bij de brug niets lijkt te gebeuren. “Ik wil je even de motie in herinnering brengen die vlak voor het zomerreces is behandeld in de Tweede Kamer. Die motie, over tijdelijke bruggen in Groningen, werd toen met de grootst mogelijke minderheid niet aangenomen. Dat symboliseert alles. We horen niks van Rijkswaterstaat, en dat geeft toch het gevoel dat er geen prioriteit wordt gegeven aan het Groningse probleem. Want ik heb het nu behalve over de Gerrit Krolbrug ook over de Paddepoelsterbrug.” Over de omleidingsroute zegt Leemhuis: “Voor iemand die gezond is, is het vervelend. Maar denk ook eens aan de mensen die in een scootmobiel zitten, of in een rolstoel.”

Omleiding

Bij de nieuwe omleidingsroute worden inwoners van Beijum en De Hunze geadviseerd om via de Van Eesterenlaan, de Berlageweg, de Boterdiepbrug en de Noordzeebrug te rijden. Voor fietsers vanuit de Korrewegwijk loopt de route via de Oosterhamriklaan, de Noordzeebrug, de Boterdiepbrug, de Beijumerweg en de Ulgersmaweg.