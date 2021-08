Frans bod op tafel voor Gudmundsson, maar bedrag is niet hoog genoeg voor FC Groningen

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com Aanwinst Gabriel Gudmundsson met een fan op de foto

Een Franse club heeft een concreet bod gedaan op Gabriel Gudmundsson. Dat liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus maandagmiddag weten aan het Dagblad van het Noorden. Het bod is echter veel lager dan het bedrag wat de club wil hebben voor de vleugelspeler van FC Groningen.

Volgens Fledderus was het bod van de niet nader genoemde Franse overnamekandidaat de reden voor de afwezigheid van Gudmundsson bij de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Borussia Mönchengladbach, die afgelopen zaterdag werd gespeeld. Dat is volgens de technisch directeur normaal protocol, omdat de oefenwedstrijden van de hoofdmacht worden afgewerkt met spelers waarvan zo goed als zeker is dat ze dit seizoen in actie komen voor FC Groningen.

Het bod op Gudmundsson zou niet afkomstig zijn uit Nice, zoals eerder uit de geruchtenmolen naar voren kwam. Uit dezelfde molen zou ook naar voren komen dat Napoli en Strasbourg interesse hebben voor de 22-jarige vleugelspeler, maar ook hierover is nog niet veel meer bekend.

Gudmundsson heeft nog een contract bij FC Groningen tot halverwege 2022, met een optie voor nog een jaar.